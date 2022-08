Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verletzte nach Auseinandersetzungen an den Gießener Hessenhallen

Gießen (ots)

--

Gießen: Die Polizei begleitete heute (20.08.2022) zwei Veranstaltungen in Gießen. Neben einem Eritrea Kulturfestival in den Hessenhallen, wurde eine Versammlung mit Kundgebungen und einem Aufzug, die sich thematisch gegen diese Kulturveranstaltung richtete, bei der Stadt Gießen angemeldet.

Gegen 17.00 Uhr setzte sich eine größere Anzahl an Teilnehmenden von dieser Versammlung ab. Sie überkletterten den Zaun der Hessenhallen und griffen die dort mit dem Aufbau des Festivals befassten Helfer an. Hierbei kamen nach ersten Erkenntnissen seitens der Angreifer Stöcke, Eisenstangen und Messer zum Einsatz. Dort eingesetzte Polizeikräfte wurden mit Steinen beworfen - die Kräfte setzen Schlagstöcke und Pfefferspray gegen die Angreifer ein. Eine bisher nicht bekannte Anzahl an Personen und Polizeikräften erlitten leichte und zum Teil schwere Verletzungen.

Rettungskräfte übernahmen deren Erstversorgung.

Polizeikräfte aus den Polizeipräsidien Mittelhessen, Frankfurt am Main, Nordhessen, Osthessen, Südosthessen und Südhessen sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei wurden in Gießen zusammengezogen.

Die Einsatzkräfte nahmen mehrere Personen vorläufig fest.

Das Kulturfestival wurde auf polizeiliche Anordnung abgesagt.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell