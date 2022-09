Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vernebelungsanlage vertreibt Einbrecher

Wipperfürth (ots)

Am frühen Samstagmorgen (3. September) haben drei Personen versucht, in eine Tankstelle an der Lenneper Straße einzubrechen. Kurz vor vier Uhr hatten die Täter mit Pflastersteinen die gläserne Eingangstüre so stark beschädigt, dass sie durch ein Loch in die Tankstelle einsteigen konnten. Dabei lösten sie jedoch einen Alarm sowie eine Vernebelungsanlage aus. Die Einbrecher brachen daraufhin ihr Vorhaben ab und flüchteten.

Überwachungskameras hatten im Vorfeld drei junge Männer erfasst, als sie das Gelände der Tankstelle betraten. Einer der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover, der auf dem linken Arm und dem Rücken mit einem auffälligen, weißen Aufdruck versehen war. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell