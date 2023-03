Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rucksack entrissen; Brände; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Einkaufsmarkt überfallen

Reutlingen (ots)

Frau den Rucksack entrissen

Einer jungen Frau ist am Mittwochnachmittag der Rucksack entrissen worden. Die 20-Jährige stand gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrrad vor einer Apotheke in der Ringelbachstraße und verstaute ihren Einkauf in dem Rucksack. Ein bislang unbekannter Täter lief an ihr vorbei und entriss ihn der Frau. Im Anschluss rannte er davon und holte während der Flucht den Geldbeutel sowie persönliche Dinge der 20-Jährigen aus dem Rucksack, um ihn letztendlich fallenzulassen. Von dem Räuber liegt folgende Beschreibung vor: Er ist zirka 170 cm groß und hat einen Vollbart. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Jogginghose trug. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Heckenbrand

Eine Hecke in der Peter-Rosegger-Straße ist aus bislang unbekannter Ursache am Mittwochabend in Brand geraten. Gegen 18.50 Uhr stellte ein Passant das Feuer fest. Einer Polizeistreife, die in der Nähe war, gelang es, mit Feuerlöschern die Flammen zu löschen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand vollends ab. (sm)

Reutlingen (RT): Auffahrunfall

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag auf der Stuttgarter Straße. Ein 62-Jähriger war gegen 12.55 Uhr auf Stuttgarter Straße aus Richtung Metzingen kommend unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 44 Jahre alter Fahrer eines BMW X1 an der roten Ampel bremsen und anhalten musste. Der Audi krachte mit so großer Wucht ins Heck des X1, dass dieser noch auf einen davorstehenden 1er BMW eines 43-Jährigen aufgeschoben wurde. Hierbei wurde der Fahrer des BMW X1 leicht verletzt, konnte aber von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt werden. Sein Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mw)

Reutlingen-Rommelsbach (RT): Vorfahrt missachtet und Radfahrer verletzt

Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen hat ein 69-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Kreisverkehr Bayernstraße / Mähderstraße erlitten. Ein 79 Jahre alter Nissan-Lenker befuhr gegen elf Uhr die Württemberger Straße. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, missachtete er die Vorfahrt eines bereits darin befindlichen, 69-jährigen Radlers. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 69-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (gj)

Dettingen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Mit schweren Verletzungen musste ein Zweiradlenker nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 62-Jähriger war mit einem Dacia kurz nach 18 Uhr auf der Nürtinger Straße von Kappishäusern herkommend unterwegs. Am Orteingang von Dettingen wollte er nach links in die Kappishäuser Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 18-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad und stieß mit diesem zusammen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für eineinhalb Stunden gesperrt werden. (ms)

Ohmden (ES): Kind bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Ohmden erlitten. Ein 26-Jähriger war gegen sieben Uhr mit einem BMW aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße ausgefahren. Hierbei erfasste er mit seinem Wagen einen auf dem Gehweg radelnden 13 Jahre alten Schüler. Durch die Kollision stürzte der Junge kopfüber zu Boden. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Eine sofortige ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war glücklicherweise nicht notwendig. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. (ms)

Deizisau (ES): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der B10 entstanden. Ein 24-Jahre alter Honda-Lenker war kurz nach 17 Uhr mit seinem Motorrad auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Deizisau fuhr er auf den verkehrsbedingt vor ihm bremsenden Toyota einer 56-Jährigen auf. Der Biker wich daraufhin nach rechts aus, touchierte die Leitplanke und kam schließlich unverletzt auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad, an dem nach ersten Schätzungen Totalschaden entstanden war, musste in der Folge abgeschleppt werden. (rn)

Ostfildern (ES): Fahrrad kontra Pkw (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Niemöllerstraße im Scharnhauser Park erlitten. Ein 45-Jähriger war gegen 22.20 Uhr mit seinem VW Passat auf der Niemöllerstraße in Richtung des Kreisverkehrs mit der Bonhoefferstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Edith-Stein-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines vorausfahrenden 17-Jährigen, der dort nach links auf den Gehweg abbiegen wollte. Der Jugendliche stürzte zu Boden. Mit dem Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die insbesondere den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Holzhütte und Holzstapel in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache sind am Mittwochnachmittag auf einem Flurstück zwischen Neckartenzlingen und Altenriet eine Holzhütte sowie ein darin befindlicher Holzstapel in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr, die wie die Polizei gegen 16.30 Uhr ausrückte, rasch Herr der Lage war, dürfte sich der entstandene Sachschaden auf schätzungsweise 3.000 Euro belaufen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Bempflingen (ES): Brennender Baum

Zu einem brennenden Baum im Bereich des Brunnenwegs sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen zufolge war zuvor auf einem Wiesengrundstück vermutlich aus Baumschnitt ein Feuer entzündet worden. Durch Funkenflug dürfte sich in der Folge der einige Meter entfernte Obstbaum entzündet haben. Die alarmierte Feuerwehr Bempflingen, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz war, löschte sowohl den Baum als auch die Feuerstelle vollends ab. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf den Obstbaum. (sm)

Bodelshausen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In Bodelshausen sind in der Nacht zum Donnerstag ein oder mehrere Einbrecher zugange gewesen. Am Morgen wurden der Polizei Einbrüche in eine Firma im Bolgärtenweg sowie in ein Café in der Ofterdinger Straße gemeldet. In beiden Fällen drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude ein und machten sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. An beiden Tatorten wurde Bargeld entwendet und Sachschaden angerichtet. Die Höhe steht abschließend noch nicht fest. Der Polizeiposten Bodelshausen ermittelt. (mr)

Dußlingen (TÜ): Einkaufsmarkt überfallen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 18 Jahre alten Unbekannten fahndet die Kriminalpolizei Tübingen nach dem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Bundachstraße am Mittwochabend. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge betrat der maskierte Räuber gegen 21 Uhr den Verkaufsraum. Dort bedrohte er die Mitarbeiter mit einem Beil und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchtete er anschließend zu Fuß. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Unbekannte wird als etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Maskiert war er mit einem beigefarbenen Tuch, das er über die Nase gezogen hatte. Er hatte eine helle Hautfarbe, sprach akzentfreies Deutsch und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Motorradfahrer schwer gestürzt

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sehen zwei Jugendliche und ein Heranwachsender nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Ammerbuch entgegen. Ein 18-Jahre alter Heranwachsender war gegen 21.15 Uhr mit einer Motocross-Maschine Husqvarna auf der Lehmstraße unterwegs. Weil er viel zu schnell fuhr, verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Um dies zu verschleiern gab sich sein 17-jähriger Begleiter wahrheitswidrig als Fahrer aus. Das verunfallte Motorrad hatte er zuvor beiseite geschafft und sein Motorrad als Unfallfahrzeug ausgegeben. Im Verlauf der Ermittlungen konnte das unfallbeschädigte Motorrad beim Fahrzeughalter gefunden und sichergestellt werden. Wie sich herausstellte war die Maschine weder versichert noch sonst zum Straßenverkehr zugelassen, weshalb nun auch gegen den Halter nicht nur wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entsprechende Strafanzeigen vorgelegt werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Kollision zwischen Rollerfahrer und Pkw

Zu einer Kollision zwischen einem Motorrollerfahrer und einem Auto ist es am Mittwochnachmittag in Ebingen gekommen. Gegen 15.10 Uhr war ein 50 Jahre alter Mann mit einem Kleinkraftrad auf der Schmiechastraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Johannes-Mauthe-Straße stieß er mit dem dort bereits fahrenden Renault einer 39-Jährigen zusammen. Dabei wurde der Mann auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 8.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Unfall auf B27

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B27 entstanden. Eine 28 Jahre alte Frau war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Balingen-Süd bremste sie mit ihrem Wagen im stockenden Verkehr ab, um einem auf dem Einfädelungsstreifen fahrenden Fahrzeuglenker das Einfahren zu ermöglichen. Eine hinter der 28-Jährigen fahrende 57-Jährige wich mit ihrem Renault daraufhin nach links aus und kollidierte mit dem auf der linken Fahrspur befindlichen VW einer 54-Jährigen. Der Renault geriet daraufhin ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Sowohl der Renault als auch der VW mussten abgeschleppt werden. Gegen 18 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (rn)

Hechingen - Beuren (ZAK): Mit Kleinkraftrad gestürzt

Ein Jugendlicher ist beim Sturz von seinem Kleinkraftrad in der Mössinger Straße am frühen Mittwochabend den derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Der 17-Jährige fuhr dort gegen 18.10 Uhr von Beuren kommend in Fahrtrichtung Belsen. In einer leichten Linkskurve verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (sm)

Hechingen (ZAK): In Firmen eingebrochen

Offenbar gestört wurden die Unbekannten, die am frühen Donnerstagmorgen gewaltsam in eine Firma in der Straße Linsenäcker eingebrochen sind. Gegen 0.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem die Einbrecher ein Fenster am Gebäude zerschlagen hatten und so ins Gebäude eingedrungen waren. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Wie sich herausstellte, waren die Kriminellen bereits vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass möglicherweise die gleichen Täter in eine unweit entfernte Firma in der Straße Fichtenwald eingebrochen waren. Auch hier waren sie über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude eingedrungen. Was in beiden Fällen gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

