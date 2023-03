Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gasaustritt; Werkzeug gestohlen; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 85-Jähriger am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Hohensteig und Sondelfinger Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes Vaneo auf der Straße Hohensteig unterwegs und wollte an der Einmündung in die Sondelfinger Straße einbiegen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr er zunächst auch langsam an die Einmündung heran, verwechselte aber nachfolgend Gas- und Bremspedal wodurch der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit in die Einmündung einfuhr und gegen einen Ampelmast krachte. Ein 57-Jähriger, der mit seinem vollbesetzten Linienbus auf der Sondelfinger Straße heranfuhr, erkannte den Mercedes noch rechtzeitig und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei stürzten mehrere Passagiere im Bus, die aufgrund der nahenden Haltestelle bereits aufgestanden waren. Soweit bislang bekannt ist, wurden dabei drei Passagiere leicht verletzt, von denen eine 55-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Großteil der Fahrgäste hatten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Unfallverursacher und seine 83-Jahre alte Mitfahrerin blieben unverletzt. Allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Ampel ist noch nicht bekannt. (cw)

Esslingen (ES): Gas ausgetreten

Ausströmendes Gas hat in der Nacht zum Freitag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Wäldenbronn geführt. Gegen 1.30 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Stettener Straße gemeldet. Das Haus sowie ein angrenzendes Gebäude wurden daraufhin geräumt. Vor Ort stelle sich heraus, dass das Gas offenbar aus einem defekten Gashahn in einer leerstehenden Wohnung ausgetreten war. Der Gasnotdienst kümmerte sich um das Leck. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften angerückt war, lüftete das Gebäude, in das die rund 30 Bewohner anschließend wieder zurückkehren konnten. Für sie war während des Einsatzes ein Wärmebus bereitgestellt worden. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort. (rn)

Wendlingen/ Köngen (ES): Werkzeug entwendet (Zeugenaufruf)

Werkzeug im Wert von etwa 35.000 Euro ist von Donnerstag auf Freitag von einem Baustellengelände in der Bahnhofstraße entwendet worden. Zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr brach ein Unbekannter zwei auf dem Baustellengelände stehende Container auf und entwendete daraus die Werkzeugmaschinen. Zum Abtransport dürfte der Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07024/92099-0, beim Polizeiposten Wendlingen zu melden. Dieser prüft auch, ob möglicherweise ein Zusammenhang mit dem Aufbruch eines Mercedes Vito in der Köngener Gottlieb-Daimler-Straße besteht, aus dem ebenfalls Werkzeug gestohlen wurde. Ein Unbekannter hatte sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, acht Uhr, über eine Seitenscheibe Zugang zum Inneren des Fahrzeugs verschafft. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (rn)

Kirchheim (ES): Fußgänger angefahren (Zeugen gesucht)

Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker angefahren und leicht verletzt worden. Der 18-Jährige wollte gegen 17 Uhr die Fußgängerampel im Bereich Gaiserplatz/Schöllkopfstraße in Richtung Dettinger Straße überqueren. Zeitgleich bog der Pkw-Lenker von der Hindenburgstraße kommend in die Schöllkopfstraße ab und touchierte hierbei den Fußgänger, der daraufhin zu Boden stürzte. Die Ampel zeigte für beide Verkehrsteilnehmer Grün, wobei der abbiegende Verkehr durch gelbes Blinklicht auf die Fußgänger aufmerksam gemacht wurde. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss um den Gestürzten herum und ohne anzuhalten in Richtung Bahnhof davon. Zeugen kamen dem Verletzten zu Hilfe. Der 18-Jährige rief kurze Zeit später den Rettungsdienst an und musste sich medizinisch versorgen lassen. Bei dem flüchtenden Pkw handelte es sich ersten Erkenntnissen nach um einen neueren, grauen VW Golf. Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/501-0 nach Zeugen des Unfalls, insbesondere die Passanten, die dem jungen Mann halfen. (ms)

Reichenbach (ES): Fußgängerin angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine 84 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Olgastraße erlitten. Die Seniorin verstaute kurz vor 12.30 Uhr zusammen mit ihrer Tochter die Einkäufe in ihren Pkw. Zeitgleich parkte eine 88-Jährige rückwärts mit ihrem Pkw aus und berührte hierbei die 84-Jährige. Diese stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin war nach dem Zusammenstoß davongefahren. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte sie ermittelt werden. (ms)

Nehren / Ofterdingen (TÜ): In Gaststätte und Firmen eingebrochen

In eine Gaststätte und in zwei Firmen sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 0.45 Uhr und 1.10 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße Steinlach in Nehren. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten wobei sie verschlossene Türen einfach eintraten. In der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 1.15 Uhr drangen Unbekannte wiederum jeweils über ein Fenster gewaltsam in zwei Firmen in der Straße Schlattwiesen in Ofterdingen ein. In beiden Fällen traten sie in den Firmen Türen ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Über mögliches Diebesgut liegen in allen drei Fällen noch keine Erkenntnisse vor. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Einbrüche von ein und denselben Tätern verübt worden sind und ob Zusammenhänge mit den Einbrüchen in Bodelshausen und in Hechingen in den vergangenen Tagen bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (cw)

Ammerbuch (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Aischbachstraße in Pfäffingen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 17 Uhr bis acht Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein eingeworfenes Kellerfenster Zutritt ins Innere des Gebäudes. Beim Durchwühlen des Mobiliars fiel ihm etwas Bargeld in die Hände. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Meßstetten (ZAK): In die Leitplanken geprallt

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K 7151erlitten. Die 40-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit einem Seat auf der Kreisstraße von Meßstetten herkommend in Richtung Lautlingen unterwegs. Kurz vor dem Ende des Waldstücks kam sie vermutlich aus Unachtsamkeit gegen den rechten Bordstein. Beim Gegenlenken verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen die linksseitige Leitplanke. Im Anschluss wurde der Seat gegen die rechte Leitplanke abgewiesen bis er letztendlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand stehenblieb. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ein sich im Fahrzeug befindliches, ordnungsgemäß gesichertes Kind war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Es wurde jedoch vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung in das Krankenhaus mitgenommen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf zirka 5.000 Euro belaufen. Die Schadenssumme an den Leitplanken muss noch ermittelt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell