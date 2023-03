Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 22.03.2023

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 21.03.2023, wurde durch eine 21-jährige Seesenerin ein sog. "unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" angezeigt. Am 18.03.2023 (15:00 Uhr) habe sie ihren PKW in der Talstraße in Seesen in Höhe der Hausnummer 73 abgestellt und am 20.03.2023 gegen 19:00 Uhr die Beschädigung am PKW festgestellt. Der PKW der Geschädigten war im Bereich der Kofferraumklappe stark eingedrückt und zerkratzt. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

