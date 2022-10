Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Bergneustadt

Bergneustadt (ots)

Im Verlauf des Mittwochs (26. Oktober) haben unbekannte Täter einen Wohnungseinbruch versucht. Die genaue Tatzeit ist unbekannt; die Täter sind auf der Flucht. Auf der Alte Straße in Bergneustadt-Wiedenest versuchten Unbekannte zwischen 9:00 und 16:00 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Täter wollten durch eine Balkontür einbrechen, was Hebelmarken hinterließ. Das berichtete der 59-jährige Bewohner, nachdem er von seiner Arbeit gekommen ist. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 500 EUR. Die Täter sind flüchtig. Bei Auffälligkeiten wenden Sie sich unter der Rufnummer 02261 81990 an das Kriminalkommissariat Gummersbach.

F.M,K.A,J.P

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell