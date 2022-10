Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kleinkraftradfahrer nach Unfall mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Reichshof - Allenbach (ots)

Am Nachmittag gegen 15:55 Uhr befuhr ein 83 jähriger Reichshofer mit seinem Auto die Straße Am Braukamp aus Zimmerseifen kommend in Fahrtrichtung L337 (Eckenhagener Straße). Ein 28 jähriger Gummersbacher war mit seinem Kleinkraftrad auf der L337 aus Richtung Mittelagger in Fahrtrichtung Derschlag unterwegs. Der Autofahrer missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt des Kleinkraftradfahrers. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Autofahrer leichte Verletzungen, der Kleinkraftradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der 28 jährige musste mit einem Rettungshubschrauber zur Untersuchung und Versorgung seiner Verletzungen in eine umliegende Klinik geflogen werden. Der 83 jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Polizei sperrte den Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme.

