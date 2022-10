Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer aus Gummersbach ist am Montag (24. Oktober) auf der Hochstraße gestürzt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 37-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hochstraße in Richtung Dieringhausen. Auf der abschüssigen Straße touchierte er hinter einer Kurve den Außenspiegel eines geparkten Autos. Daraufhin kam der Gummersbacher zu Fall. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. An dem Auto entstand leichter Sachschaden.

