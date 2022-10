POL-GM: Toyota Lexus gestohlen

Wipperfürth (ots) - Die roten Kennzeichen GM-06966 haben Unbekannte am Samstag (22. Oktober) von einem Auto im Industriegebiet Klingsiepen gestohlen. Die Kennzeichen gehören zu einem Autohandel in der Hansestraße und waren an einem auf dem Gelände abgestellten Audi angebracht. Sie wurden im Zeitraum zwischen 04.00 und 18.00 Uhr entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern ...

mehr