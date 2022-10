Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unseriöse Spendensammler unterwegs

Wiehl (ots)

Ein unseriöser Spendensammler ist der Polizei am Samstagmittag (22. Oktober) im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Wiesenstraße gemeldet worden. Der etwa 20 Jahre alte Mann sammelte angeblich für eine Hilfsorganisation, die sich für behinderte Menschen engagiert. Dabei hatte er eine Spendenliste dabei, auf der sich bereits mehrere Beträge sowie Unterschriften befanden. Als ein Zeuge die Polizei informierte, hatte sich der Unbekannte bereits entfernt. Die mitgeführte Liste wurde kurze Zeit später im Bereich der Laderampe des Marktes gefunden. Vor allem in der Vorweihnachtszeit sind immer wieder Betrüger mit dieser Masche unterwegs. Meist geben die Sammler vor, für Gehörlose zu sammeln. Die im geschilderten Fall genannte Hilfsorganisation warnt auf ihrer Internetseite ausdrücklich vor derartigen Betrügereien, da in deren Auftrag keine Straßensammlungen durchgeführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell