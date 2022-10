Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Räuber in die Flucht geschlagen

Waldbröl (ots)

Als ein 56-jähriger Mann am Samstag (22. Oktober) auf einem Waldweg in Dickhausen anhielt und ausstieg, wurde er von einem Unbekannten unvermittelt angegriffen. Der 56-Jährige fuhr gegen 11 Uhr von der Dickhausener Straße nach rechts in einen Waldweg. Er stieg aus und kurz darauf stand plötzlich ein Unbekannter vor ihm und forderte sein Handy. Dabei schlug er dem 56-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Dieser wehrte sich und schlug damit seinen Angreifer in die Flucht. Den Unbekannten beschreibt er wie folgt: Männlich, Mitte 20, kräftige Statur, dunkle Haare, trug eine schwarze Jeans, einen grauen Kapuzenpullover und helle Sportschuhe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell