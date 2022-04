Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Duisburg/Neukirchen-Vluyn - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve/Moers und der Polizei Duisburg

Neukirchen-Vluyn (ots)

Duisburg/Neukirchen-Vluyn: Randalierer greift Polizisten mit Messer an - SEK schießt auf 50-Jährigen, der seinen Verletzungen erliegt

Ein Zeuge verständigte am Dienstagabend (12. April, 18:20 Uhr) die Polizei, weil ein 50-jähriger in seiner Wohnung am Etzoldplatz in Neukirchen-Vluyn randalierte, laut schrie und Gegenstände aus dem zweiten Stock warf. Als die Beamten eintrafen und gewaltsam seine Wohnungstür öffneten, bedrohte er die Einsatzkräfte mit einem Fleischermesser. Die Polizisten zogen sich zurück, forderten Verstärkung an und sperrten den Etzoldplatz weiträumig ab.

Zur Unterstützung wurde eine Spezialeinheit der Polizei alarmiert, die kurz darauf vor Ort eintraf. Als die Beamten die Wohnung des 50-Jährigen betraten, griff der psychisch kranke Mann die Polizisten mit dem Messer an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gaben die Einsatzkräfte mehrere Schüsse ab und trafen den Mann am Oberkörper. Nach sofortigen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Beamten und einen bereitstehenden Notarzt, kam der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, in dem er wenig später verstarb.

Notfallseelsorger und Opferschutzbeauftragte der KPB Wesel kümmerten sich um die Betreuung der Angehörigen.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Duisburg klärt derzeit die Hintergründe des Vorfalls und leitete in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kleve/Moers ein Todesermittlungsverfahren ein.

