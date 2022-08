Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Kellerabteile

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Freitagabend ist es auf dem Sankt-Gebhard-Platz zum Einbruch in mehrere Kellerabteile gekommen. Ein unbekannter Täter gelangte über eine defekte Hauseingangstür in den Keller des Mehrfamilienhauses. Dort brach der Unbekannte mit Gewalt mehrere Kellerabteile auf und erbeutete daraus ein hochwertiges Pedelec und eine Arbeitsmaschine. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Einbrecher erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0.

