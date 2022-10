POL-GM: Mehrere Verletzte nach Schlägerei

Waldbröl (ots) - Eine junge Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (21. Oktober) schwer verletzt worden. In Waldbröl-Escherhof ist sie auf er L339 von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsschild kollidiert. Die 18-jährige Nümbrechterin fuhr um 23:08 Uhr mit ihrem Mini auf der Morsbacher Straße (L339) aus Waldbröl kommend in Fahrtrichtung Biebelshof. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr sie mit ...

