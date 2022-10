Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Reichshof (ots)

Am Sonntag Nachmittag kam es in Reichshof Hespert zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen, zum Teil schwer, verletzt wurden. Eine 60-jährige Autofahrerin aus Köln hatte um 15:20 Uhr die Hesperter Landstraße, aus Richtung Hespert kommend, befahren. An der Kreuzung Hesperter Landstraße / L351 / L96 beabsichtige sie die L351 zu überqueren und ihre Fahrt in Richtung Hassel fortzusetzen. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer 28-jährigen Kölnerin, die mit ihrem PKW auf der bevorrechtigen L351, aus Richtung Heidberg kommend, in Richtung Eckenhagen, unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 28-jährige Fahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der 62-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Kölner Klinikum geflogen. Die 60-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die L351/L96 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

