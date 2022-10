Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Terrassentür aufgehebelt

Gummersbach (ots)

Mit massiver Gewalt haben Unbekannte in der Hermann-Renner-Straße in Derschlag die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Im Tatzeitraum zwischen Montag, 22:30 Uhr, und Dienstag (25. Oktober), 9 Uhr, drangen die Täter durch die aufgehebelte Tür in das Haus ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

