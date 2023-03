Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Festnahme nach Exhibitionismus

Täterermittlung nach Bedrohung und Beleidigung

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld

Exhibitionist festgenommen

Am späten Freitagabend nahm die Polizei in Clausthal-Zellerfeld einen 59-jährigen Mann fest, der sich drei Frauen in schamverletzender Weise genähert hatte.

Zuvor war der Tatverdächtige aufgefallen, als er u.a. am Kronenplatz und in der Osteröder Straße den Frauen im Alter von 20, 24 und 27 Jahren gefolgt war. In mehreren Situationen hatte er dann vor diesen sein Genital entblößt und onaniert.

Eine Streife stellte den 59-jährigen kurz darauf noch im direkten Tatumfeld. Der Mann war alkoholisiert, verhielt sich aggressiv und beleidigte die einschreitenden Polizeikräfte fortwährend. Um die Begehung weiterer Straftaten zu unterbinden, wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den angezeigten Strafverfahren werden durch das zuständige Fachkommissariat in Goslar geführt.

Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen der Tathandlungen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

Goslar

Beleidigung und Bedrohung in Schnellrestaurant

Am Sonntagabend geriet ein 21-jähriger Mann mit einem 27-jährigen Angestellten eines Schnellrestaurants an der Okerstraße in Streit, der in Beleidigungen und Bedrohungen mündete.

Bei der Aushändigung der bestellten Speisen sei es über angeblich nicht mitgegebene Servietten zum Zwist gekommen. Dies veranlasste den 21-jährigen Tatverdächtigen, den Angestellten zu beleidigen, zu bespucken und zu bedrohen. Anschließend flüchtete er mit seinem Pkw, wurde jedoch im Nahbereich von einer Streifenbesatzung festgestellt und kontrolliert. Gegen den Tatverdächtigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell