Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Langelsheim - So, 19.03.2023, 13:42 Uhr

Goslar (ots)

Langelsheim - Am Sonntagvormittag kam es nach 11:00 Uhr in Langelsheim zu einem Stromausfall in mehreren Straßenzügen. Die alarmierte Feuerwehr stellte nahe der Europakreuzung eine verqualmte Garage fest, aus der die Fronttür scheinbar regelrecht herausgesprengt worden ist. Nachdem der Qualm die Sicht frei gab, konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Stromverteilungsanlage handelt. Der Einsatzraum wurde abgesperrt und der Stromversorger hinzugezogen. Durch diesen wurde festgestellt, dass die Endverschlüsse der Stromleitungen möglicherweise altersbedingt beschädigt sind, wodurch ein Kurzschluss ausgelöst wurde. Der etwa knapp zweistündige Stromausfall erstreckte sich rings um die Europakreuzung bis in die Harzstraße und sogar in den östlichen Stadtbereich. Durch den Ausfall blieb ein Fahrstuhl stecken, aus dem die Feuerwehr Astfeld eine Person befreien musste. Um 11:50 Uhr wurde ein zweiter Alarm in gleicher Sache ausgelöst. Nun war die Pumpenstation der Harzwasserwerke am Granestausee betroffen, so dass die eingesetzten Feuerwehren nach dort verlegten. Auch hier wurde ein stark verqualmter Raum in der elektrischen Anlage festgestellt, welcher durch die Feuerwehr gelüftet wurde. Personen und Gebäude wurden nicht beschädigt. Auch die Wasserversorgung war nicht beeinträchtigt. Ein Zusammenhang mit dem Vorfall in Langelsheim kann nicht ausgeschlossen werden und muss im Nachgang noch geprüft werden. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Insgesamt waren über 30 Feuerwehrleute der Feuerwehren Langelsheim und Astfeld sowie der Rettungsdienst, die Bergwacht Langelsheim und die Polizei Goslar und Langelsheim im Einsatz.

