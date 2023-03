Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Goslar von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr

Goslar (ots)

Farbschmierereien an der Neuwerkkirche

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an der Neuwerkkirche in der Rosentorstraße. Bislang unbekannte Täter beschmierten die Fassade der Kirche mit diversen Schriftzügen in blauer und gelber Sprühfarbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar in Verbindung zu setzen.

Schlägerei im Neuwerkgarten

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Parkanlage des Neuwerkgartens zu einer handfesten Auseinandersetzung. Demnach sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 37- jährigen Mann aus Goslar und einer 49-jährigen Frau aus Salzgitter gekommen. Im weiteren Verlauf schlug und trat der 37-jährige auf die Frau ein. Gemeinsam mit ihrem 49-jährigen Ehemann setzte sich die Frau aus Salzgitter schließlich zur Wehr. Alle Beteiligten erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Gartenlauben

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Einbrüchen in Gartenlauben in einem Kleingartenverein an der Königsberger Straße in Jürgenohl. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Gartenlauben verschafft. Aus den Lauben entwendeten sie Werkzeuge und elektronische Geräte. Die Schadenshöhe wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar in Verbindung zu setzen.

i.A. C. Schulze, PHK

