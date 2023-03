Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.03.2023

Goslar (ots)

Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz

Am 17.03.2023 zwischen 13:25 Uhr und 13:45 Uhr kam es auf dem Kaufland Parkplatz in der Hildesheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte den in einer Parklücke stehenden PKW offensichtlich beim Ein-/Ausparken und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 750,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

