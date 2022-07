Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kindergärten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag (12.07.2022) in insgesamt drei Kindergärten an der Helfergasse und der Wiesbadener Straße eingebrochen.

An der Helfergasse brachen die Täter in der Zeit von 18.00 Uhr bis 07.00 Uhr in ein Gebäude ein, indem sie ein Fenster mit bislang unbekanntem Werkzeug aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume und brachen dabei noch Schränke auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In einem angrenzenden Gebäude hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in der Zeit von 19.00 Uhr bis 07.00 Uhr in die Räumlichkeiten. Über Stehlgut ist in beiden Fällen bislang nichts bekannt.

In der Wiesbadener Straße meldete eine Mitarbeiterin gegen 07.30 Uhr eine aufgehebelte Eingangstüre. In dem mehrstöckigen Gebäude brachen die Täter etwa ab 16.00 Uhr verschiedene Schränke auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro. Über Stehlgut ist auch hier bislang nichts bekannt. Ob bei den Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell