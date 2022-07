POL-S: Betrugsmasche: Schockanruferin und falsche Polizeibeamtin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Nachdem am Montagmittag (11.07.2022) eine 32 Jahre alte Frau tot in einem Fahrzeug in einem Parkhaus an der Alten Untertürkheimer Straße gefunden worden ist (siehe https://t1p.de/slkb8), fahndet die Kriminalpolizei nun nach dem 36-Jährigen Ehemann. Nach derzeitigem Stand der ...

mehr