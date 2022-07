Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Leichnam in Fahrzeug aufgefunden - Tatverdacht richtet sich gegen Ehemann

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nachdem am Montagmittag (11.07.2022) eine 32 Jahre alte Frau tot in einem Fahrzeug in einem Parkhaus an der Alten Untertürkheimer Straße gefunden worden ist (siehe https://t1p.de/slkb8), fahndet die Kriminalpolizei nun nach dem 36-Jährigen Ehemann. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Beamtinnen und Beamten davon aus, dass der Mann seine von ihm getrenntlebende Frau getötet und in dem Parkhaus zurückgelassen hat. Seither ist der Tatverdächtige auf der Flucht. Möglicherweise hat er sich in die Türkei abgesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

