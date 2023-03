POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 16.03.2023

Goslar (ots) - Ein weißer VW Up wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Okerstraße 26b beschädigt. Der Halter hatte seinen Pkw am Montag, gegen 19.30 Uhr, zum Parken abgestellt. Am Dienstag stellte er dann gegen 10.30 Uhr eine Delle sowie Lackkratzer am vorderen linken Kotflügel fest. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zum möglichen Verursacher nimmt die ...

mehr