POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Seesen vom 17.09.2022-19.09.2022

Goslar (ots) - Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 18.09.2022 Böschungsbrand Am 17.09.2022, in der Zeit von 08.00 bis 08.30 Uhr, kam es in Bad Harzburg zu einem Böschungsbrand an einem Bahndamm. Das Feuer wurde im Bereich der Breiten Straße bemerkt und konnte durch die zügig eintreffende Bündheimer Feuerwehr gelöscht werden. Offensichtlich war dort ein Laubhaufen in Brand geraten. Es entstand kein Sachschaden. Der ...

