Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage vom 16.09.22 bis 18.09.22

Goslar (ots)

Braunlage: Kupferdiebstahl (Zeugenaufruf)

In der Zeit von Donnerstag, den 15.09.22, 18.00 Uhr, bis Freitag, den 16.09.22, 05.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter 17m Kupferregenrinne/Fallrohre von einem Mehrfamilienhaus Am Jermerstein 18, in 38700 Braunlage. Die Polizeistation Braunlage bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Diebe geben können sich unter der Tel. Nr.: 05520/9326-0 der die Online Wache zu melden.

St. Andreasberg: Krad-Unfall

Am Samstag, den 17.09.2022, um 10.50 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Krad-Führer aus den Niederlanden mit seinem Krad mit Beiwagen die L 519 von Oderhaus Richtung St. Andreasberg. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Krad-Führer vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme das Gleichgewicht und fiel mit seinem Krad um. Der Krad-Führer wurde leicht verletzt aber zur Sicherheit einem KKH zugeführt. Am Krad entstand leichter Sachschaden.

(A. Quast, POK)

