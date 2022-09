Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen vom 17.09.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 16.09.2022 gegen 19:41 Uhr befuhr ein Sattelzug, aus Rtg. Herrhausen kommend, die Bismarckstraße in Seesen. Im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße touchierte der Sattelzug den rechten Außenspiegel, eines verkehrsbedingt wartenden PKW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro an beiden Fahrzeugen.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 17.09.2022 gegen 04:05 Uhr, wurde in der Straße Auf den Steinen in Rhüden ein Fahrzeugführer mit seinem PKW kontrolliert. Der Fahrzeugführer führte das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum obwohl er unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,01 Promille auf. Eine Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

i.A. Simson, PHK´in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell