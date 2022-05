Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sachbeschädigung und Billigung von Straftaten

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Mittwochvormittag die Wände eines Personenaufzugs und eines Treppenhauses in dem Parkhaus einer Klinik in der Hohenzollernstraße beschmiert. Die Schriftzüge weisen dabei einen Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg auf, der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei hat aufgrund des politischen Hintergrunds der Sachbeschädigung und des Verdachts der Billigung von Straftaten die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Krauchenwies

Sattelzug mit diversen technischen Mängeln gestoppt

Einen Sattelauflieger stillgelegt haben Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen nach einer Verkehrskontrolle, die sie am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz an der B 311 durchgeführt hatten. Die Beamten stellten im Rahmen der Kontrolle mehrere technische Mängel an dem Auflieger des Sattelzugs fest, weshalb der LKW einem Sachverständigen zur Überprüfung der Verkehrstauglichkeit vorgeführt wurde. Dieser bescheinigte die erheblichen Mängel, sodass der 40-jährige LKW-Fahrer seine Fahrt erst fortsetzten durfte, nachdem er seinen schrottreifen Sattelauflieger abgekoppelt hatte. Der ausländische Fahrzeuglenker musste bei den Polizisten zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.

Meßkirch

Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum zwischen Samstag und Donnerstag haben unbekannte Personen mit einem dunkelbraunen Farbspray die Fassade der Grund- und Hauptschule in der Conradin-Kreutzer-Straße beschädigt. Der Sachschaden, der durch den Schriftzug verursacht wurde, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr einen Citroen gestreift, der auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Friedrich-List-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Meßkirch

Einbruch

Unbekannte Personen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und brachen mehrere Spielautomaten auf. Insgesamt richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags an, die Höhe des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt hinsichtlich des Einbruchs und nimmt Hinweise von Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern tätigen können, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Gammertingen

Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall bittet der Polizeiposten Gammertingen mögliche Zeugen unter Tel. 07574/921687 um Hinweise auf einen schwarzen Kleinwagen mit Sigmaringer Kennzeichen. Ein 32-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Albstraße auf einem Radstreifen entgegen der Fahrtrichtung gefahren, als ihm ein Lkw und drei Pkw entgegengekommen sind. Das letzte Fahrzeug in der Kolonne, ein schwarzer Kleinwagen mit Sigmaringer Kennzeichen, fuhr hierbei teils auf dem Radstreifen. Der 32-jährige Radler musste deshalb ausweichen und geriet in der Folge mit seinem Vorderrad gegen den Bordstein. Hierbei stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Lenker des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern und die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der 32-jährige Radfahrer auch hinsichtlich seines Fehlverhaltens sanktioniert.

Bad Saulgau

Brandalarm

Ein Brandalarm in der Sonnenhof-Therme rief am Freitag gegen 01.45 Uhr die Feuerwehr und Polizei in der Straße "Am Schönen Moos" auf den Plan. Ein technischer Defekt hatte zu einer kleineren Explosion in einem Verteiler im Keller geführt, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Kurz vor der Alarmauslösung war der Strom in der Therme ausgefallen, sodass es naheliegt, dass der Defekt im Zusammenhang mit dem Wiederanstellen des Stromes stehen könnte. An dem Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr konnte nach der Überprüfung vor Ort wieder abrücken, die weiteren technischen Abklärungen werden durch Mitarbeiter der Therme getätigt.

Pfullendorf

Kontrolle auf Schulhof

Mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss ein 17-Jähriger rechnen, den Beamte des Polizeiposten Pfullendorfs am Donnerstag gegen 23 Uhr auf einem Schulhof in der Adolf-Kolping-Straße kontrollierten. Die Polizisten hatten in einer Ecke des Schulhofs mehrere persönliche Gegenstände des jungen Mannes und eine kleinere Menge Betäubungsmittel festgestellt. Kurze Zeit später trafen die Beamten den jungen Mann auf dem Schulhof an, woraufhin sie ihn kontrollierten. Den Besitz der Betäubungsmittel stritt der 17-Jährige ab.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Beim Auffahren von der Hausener Straße auf die L 268 übersah am Donnerstag gegen 15.30 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin, dass der vor ihr befindliche 59-jährige Fahrer eines VW nochmals kurz anhalten musste. In der Folge fuhr die 28-Jährige mit ihrem Audi auf den VW auf. Während die beiden Fahrzeuglenker bei der Kollision unverletzt blieben, begab sich ein Mitfahrer des VW nach dem Unfall leichtverletzt selbständig in ein Krankenhaus. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Graffiti

Sachschaden in noch nicht zu beziffernder Höhe haben unbekannte Täter angerichtet, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Außenfassade einer Schule in der Straße "Zum Eichberg" mit roter Farbe beschmiert haben. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Unfallflucht geklärt

Zwischenzeitlich vom Polizeirevier Bad Saulgau geklärt werden konnte eine Verkehrsunfallflucht vom 02.05.22 (wir berichteten). Nachdem ein Zeugenaufruf zunächst erfolglos geblieben war, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung eine Woche später den Parkplatz der Therme erneut und konnte zu dieser Zeit tatsächlich einen Pkw feststellen, der passende Beschädigungen aufwies. Ein Abgleich mit den seinerzeit sichergestellten Fahrzeugteilen bestätigte die Übereinstimmung. Die Ermittlung des verantwortlichen Fahrzeugführers dauert noch an, da es sich bei dem Wagen um ein Firmenfahrzeug handelt.

Unsere Meldung vom 03.05.22:

Bad Saulgau

Fahrzeug angefahren

Auf dem Parkplatz der Sonnenhof-Therme hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr einen geparkten Skoda Kamiq touchiert. Trotz des Schadens von rund 1.000 Euro suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Da auch dessen Wagen mutmaßlich am Heck beschädigt sein dürfte, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell