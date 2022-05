Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Von einem Ford Transit erfasst wurde am Mittwoch gegen 12 Uhr ein 12-jähriger Radfahrer bei Bürgermoos. Der 61 Jahre alte Lenker des Wagens fuhr von der Dr.-Klein-Straße an die Einmündung zur Tettnanger Straße und übersah dabei den auf dem Fahrradschutzstreifen fahrenden Jungen. Der Radler, der einen Fahrradhelm trug, zog sich bei der folgenden Kollision glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - Unfall mit mehreren Verletzten

Drei verletzte Personen und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr bei Prestenberg ereignet hat. Eine 51 Jahre alte Jaguar-Lenkerin wollte die L 326 von Prestenberg kommend in Richtung Krumbach kreuzen und übersah dabei den von rechts aus Richtung Obereisenbach kommenden Mercedes eines vorfahrtsberechtigten 65-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der Mercedes wurde nach rechts abgewiesen und stieß in der Folge gegen den Skoda einer von Krumbach kommenden, an der Wartelinie stehenden 33-Jährigen. Bei dem Unfall erlitten die Unfallverursacherin sowie die 33-Jährige leichte, der Mercedes-Fahrer eher schwere Verletzungen. Hinzugerufene Rettungsdienste brachten alle drei Beteiligten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Am Jaguar wird der Sachschaden auf rund 15.000 Euro, am Mercedes auf etwa 10.000 Euro und am Skoda auf rund 5.000 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr am Einsatzort, die sich um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte.

Meckenbeuren

Nach Unfall geflüchtet - Polizei beschlagnahmt Führerschein des Verursachers

Weil er am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall verursacht und danach geflüchtet ist, muss sich ein 20 Jahre alter Lieferwagen-Fahrer nun strafrechtlich verantworten. Der junge Mann überfuhr im Rembrandtweg eine Betonmauer und riss dabei ein Edelstahlgeländer von mehreren Metern Länge aus der Verankerung. Im Anschluss stiegen sein Mitfahrer und er aus dem Fahrzeug aus, begutachteten den Schaden und fuhren im Anschluss davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der aufmerksame Eigentümer beobachte den Vorfall und kontaktierte die Polizei, die den Unfallverursacher kurze Zeit später stoppte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen verkehrsunfallflucht gegen den 20-Jährigen ein, beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Meckenbeuren

Zweiräder stoßen zusammen

Zwei verletzte Zweiradfahrer und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Hohenreute ereignet hat. Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer war in Richtung Meckenbeuren unterwegs und bremste sein Motorrad auf Höhe einer Einmündung bis zum Stillstand ab, um nach links abzubiegen. Ein von hinten nahender 64-jähriger Motorroller-Fahrer setzte zum Überholen an, als dieser gerade abbog. In der Folge fuhr der Roller-Lenker in das Motorrad-Heck, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der 43-Jährige wurde in eine angrenzende Wiese abgewiesen und erlitt eher leichte Verletzungen. Hinzugerufene Rettungsdienste brachten beide Beteiligten in ein Krankenhaus. An den Zweirädern entstand jeweils etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Meersburg

Motorroller-Fahrer von Pkw erfasst

Verletzungen zog sich ein 49 Jahre alter Motorroller-Fahrer zu, als er am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der L 201 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer war von Oberuhldingen in Richtung Unteruhldingen unterwegs und bog auf der Ebachstraße nach links ab. Dabei übersah er den aus Unteruhldingen entgegenkommenden Zweiradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 49-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem Kraftroller entstand 5.000 Euro Sachschaden, am Pkw wird dieser auf 8.000 Euro beziffert.

Meersburg

Pkw angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Daisendorfer Straße einen geparkten VW Touran angefahren und danach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Owingen

Whatsapp-Schwindlern aufgesessen

Betrügern und deren perfiden Masche ist am Mittwochabend ein 73-jähriger Mann auf den Leim gegangen. Die Unbekannten gaben sich über Whatsapp als dessen Familienangehöriger mit vermeintlich neuer Nummer aus und bat um kurzfristige Hilfe in Form einer Geld-Überweisung. In der falschen Annahme, dass es sich beim gegenüber tatsächlich um das Familienmitglied handle, überweis er kurzerhand einen vierstelligen Eurobetrag auf ein angegebenes Konto. Erst als er eine weitere Nachricht bekam, hegte er Verdacht und kontaktierte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass Sie auch tatsächlich von Ihren angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Druck setzen und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

Salem

Lastwagenfahrer sucht nach Unfall das Weite

Trotz verursachtem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen um kurz nach 2 Uhr auf einem Parkplatz bei Salem-Stefansfeld, fuhr ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer davon. Beim Anfahren vom Parkplatz im Bereich des Kreisverkehrs in Richtung Schapbuch war der Anhänger des Lastzuges zunächst rückwärts gerollt. Dabei stieß er mit dem dahinter geparkten Lkw zusammen und verursachte etwa 3.000 Euro Sachschaden. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und konnte auch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung nicht angetroffen werden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

