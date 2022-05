Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sauna in Vollbrand

Auf etwa 150.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am frühen Donnerstag beim Vollbrand einer Sauna im Oppelthofer Weg entstanden ist. Die Anlage, die im Keller eines Wohnhauses eingebaut war, geriet nach bisherigem Erkenntnisstand aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Durch die Flammen wurde das gesamte Gebäude verrußt. Die Reste der abgebrannten Sauna mussten von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht und abgelöscht werden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Ravensburg

Randale in Café

In einem Café in der Eisenbahnstraße hat ein 69-jähriger Mann am Mittwochmorgen Tische und Stühle beschädigt. Der Mann warf gegen kurz vor 10 Uhr mit dem Mobiliar um sich, woraufhin Zeugen die Polizei verständigten. Der Mann, der sich aggressiv zeigte und weiterhin herumschrie, wurde von den Beamten letztlich in Gewahrsam genommen und musste mehrere Stunden in einer Arrestzelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, außerdem hat er mit einem Kostenbescheid für den Aufenthalt in der Gewahrsamseinrichtung rechnen.

Ravensburg

Pkw durchwühlt

Ein auf dem Scheffelplatz geparkter Pkw wurde in der Nacht zum Mittwoch von einem Unbekannten geöffnet und durchsucht. Der Täter durchwühlte augenscheinlich den ganzen Wagen, stahl aber laut der Besitzerin, die den Vorfall am Mittwochmorgen bemerkte, nichts. Aufbruchspuren fanden sich an dem Pkw nicht. Ob der schwarze VW Golf verschlossen war, konnte die Besitzerin nicht sicher sagen.

Leutkirch

Schlagabtausch in der Marktstraße

Zwei Streithähne sind am Mittwoch kurz vor 21 Uhr in der Marktstraße aufeinander losgegangen. Der 39 Jahre alte Mann und die 36-jährige Frau schlugen und traten im Bereich zwischen Viehmarktplatz und Kornhausgasse aufeinander ein und verletzten sich dabei gegenseitig leicht. Erst als Zeugen einschritten, ließen sich die alkoholisierten Kontrahenten trennen. Aus welchem Anlass es zu dem Streit gekommen war ermittelt nun das Polizeirevier Leutkirch. Beide haben mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Bad Wurzach

Feuerwehreinsatz in Waldstück

Wegen eines kokelnden Baumes ist die Feuerwehr am Mittwoch gegen 15 Uhr in das Waldgebiet südlich der Ortsrandstraße II ausgerückt. Ein einzelner Baum rauchte und brannte dort und wurde von den Wehrleuten abgelöscht. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei Bad Wurzach derzeit tätigt.

Waldburg

Diebstahl aus Scheune

Mehrere Maschinen hat ein Unbekannter im Laufe der letzten Tage aus einem landwirtschaftlichen Gebäude in Waldburg-Appen gestohlen. Der Täter nahm aus der unverschlossenen Scheune zwei Kettensägen und zwei Akku-Schrauber mit, die einen Gesamtwert von mehreren hundert Euro haben dürften. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Diebstahls, Hinweise werden unter Tel. 07529/971560 erbeten.

Weingarten

In einer Gaststätte in der Karlstraße hat ein 49-Jähriger am frühen Donnerstag zwei Gäste belästigt, beleidigt und geschlagen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug und beleidigte der aggressive Unruhestifter eine 19-Jährige und einen 37-Jährigen mehrfach, weshalb die hinzugerufene Polizei ihn letztlich der Gaststätte verwies. Nachdem der 49-Jährige nach kurzer Zeit trotzdem abermals die Gaststätte aufsuchte und gegenüber den Polizisten aggressiv auftrat, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Er durfte die Nacht in einer Arrestzelle verbringen und hat nun neben den Kosten für den Aufenthalt auch mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zu rechnen.

Aulendorf

Unfall auf Bahnbrücke

Auf der Brücke in der Bruckstraße hat sich ein Motorradfahrer am Mittwoch beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der 27 Jahre alte Zweiradlenker, der aus Richtung Zollenreute nach Rugetsweiler unterwegs war, verlor auf der Brücke die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. In dem Moment kam ihm ein Opel entgegen, sodass der Zweiradlenker, der nach dem Sturz über den Asphalt rutschte, unter den Pkw geriet. Glücklicherweise wurde der 27-Jährige vom Opel, dessen 31 Jahre alte Fahrerin es gerade noch rechtzeitig gelang anzuhalten, nicht überrollt. Er wurde lediglich eingeklemmt und konnte von den Pkw-Insassen befreit werden. Der Motorradfahrer erlitt leichtere Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der bei dem Zusammenstoß an den beiden Fahrzeugen entstanden ist, wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Berg

Wegkreuz zerstört

In der Nacht zum Dienstag hat ein Vandale ein an einem Gemeindeverbindungsweg bei Mehlishofen aufgestelltes steinernes Wegkreuz zerstört. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht, weshalb die Polizei Weingarten Personen, die Sachdienliches mitteilen können, bittet, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

