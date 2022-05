Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 20-jährige Motorrad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der L 218 zwischen Glashütte und Schwenningen zu. Die Zweiradfahrerin wollte in einer langgezogenen Rechtskurve einen vorausfahrenden Lkw überholen. Hierbei übersah die 20-Jährige offenbar einen entgegenkommenden Kleinlaster. Der 28-jährige Fahrer des Kleinlasters versuchte noch, der Zweiradfahrerin auszuweichen, konnte einen frontalen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Motorradfahrerin wurde nach der Kollision durch einen Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der 28-jährige Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt. Sein Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und begab sich später selbständig in ärztliche Behandlung. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, an dem nicht mehr fahrbereiten Kleinlaster ein Sachschaden von ebenfalls etwa 15.000 Euro. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein Mercedes, welcher vor dem Überholvorgang hinter dem Motorrad gefahren ist, leicht beschädigt. Der Lenker des Lkw, welcher von der Motorradfahrerin überholt wurde, setzte seine Fahrt indes unvermindert fort. Der Verkehrsdienst Sigmaringen bittet diesen Fahrer, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Roller ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einer Verkehrskontrolle wollte sich am Mittwochmorgen ein 17-jähriger Rollerfahrer in der Straße "Im Goldäcker" entziehen. Einer Polizeistreife war aufgefallen, dass der Motorroller über keinen aktuellen Versicherungsschutz verfügt, weshalb die Beamten den Fahrzeuglenker stoppen wollten. Beim Erkennen der Anhaltesignale bog der Rollerfahrer auf einen Fußweg ab und flüchtete. Den Polizisten gelang es jedoch, den 17-Jährigen anhand seiner getragenen Kleidung schnell zu ermitteln. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei der Staatsanwaltschaft.

Sigmaringen

Wohnungseinbruch - Bewohnerin aus dem Schlaf geschreckt

Einen gehörigen Schrecken hat ein Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Bewohnern eines Einfamilienhauses im Erlenweg eingejagt. Der Täter hebelte gewaltsam eine Trassentüre des Hauses auf und durchsuchte das Untergeschoss des Gebäudes nach Diebesgut. Als sich der Täter in das Obergeschoss begab, wurde eine dort schlafende Bewohnerin von seiner Taschenlampe aus dem Schlaf gerissen und fing sogleich an, laut zu schreien. Der Täter, der männlich und von kleinerer Statur gewesen sein soll und wohl einen und einen Kapuzenpulli trug, ergriff daraufhin die Flucht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Wohnungseinbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen und Anwohnern, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen bei einem BMW-Fahrer fest, den sie am Mittwochabend in der Merowinger Straße kontrolliert haben. Nachdem ein Urintest positiv auf Marihuana verlief, musste der Mann sein Auto stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, dass der BMW-Lenker während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen gestanden hat, muss er mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Inzigkofen

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der B 313 bei Vilsingen zwischen zwei Pkw ereignet hat. Auf der Fahrt von Inzigkofen nach Engelswies musste ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer an einer Ampelanlage aufgrund von stockendem Verkehr anhalten. Der 18-jährige Fahrer eines nachfolgenden Ford erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr in der Folge hinten auf den Mercedes auf. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Um den Ford musste sich ein Abschleppdienst kümmern.

Sigmaringen

Pkw beschädigt

Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem Skoda, der am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "In den Burgwiesen" abgestellt war. Bei der Rückkehr an sein Fahrzeug stellte der Eigentümer einen Kratzer auf der linken Fahrzeugseite fest und verständigte die Polizei, nachdem sich vor Ort kein Verursacher zu erkennen gab. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Hettingen

Rennradfahrer bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Unfallzeugen

Leicht verletzt wurde ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen ereignet hat. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat der 56-jährige Fahrer eines Toyota beim Überholen aufgrund von Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand zu dem 42-jährigen Rennradfahrer gehalten und diesen in der Folge mit dem rechten Außenspiegel am linken Oberarm gestreift. Durch die Kollision stürzte der Radler. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Gammertingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Citroen gestreift, der zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag am Fahrbahnrand in der Dreiköniggasse abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Bad Saulgau

Schuppen aufgebrochen

Unbekannte Personen haben zwischen Sonntag und Mittwoch einen Schuppen auf dem Gelände einer Klinik in der Straße "Sonnenhof" aufgebrochen. Aus dem Schuppen entwendeten die Täter anschließend zwei Rasenmäher, Motorsägen und einen Akkuschrauber. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterlassen, der am Dienstagnachmittag einen Renault angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Da der Schaden von der Eigentümerin erst zu Hause festgestellt wurde, kommen als mögliche Unfallörtlichkeiten der Parkplatz eines Lebensmittelhandels im Äußeren Mühlenweg oder das Parkdeck eines Einkaufzentrums in der Bergwaldstraße in Betracht. Hinweise zu dem Verursacher nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell