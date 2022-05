Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe mit Stein zertrümmert

Die Heckscheibe eines im Fallenbrunnen geparkten Opel mit einem Stein zerstört hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 8.50 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Deko-Pflanzen von Vandalen ausgerissen

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen vor einem Friseursalon in der Oberen Seestraße randaliert. Der oder die Täter zogen die zur Dekoration angebrachten Bepflanzungen aus dem Boden sowie aus den Töpfen und richteten dabei rund 100 Euro Sachschaden an. Bereits vergangene Woche, von Freitag auf Samstag, war es in der Dorfmitte zu ähnlichen Sachbeschädigungen gekommen. Der Polizeiposten Langenargen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Tettnang

Auffahrunfall

Auf etwa 10.000 Euro wird der Gesamtsachschaden geschätzt, der am Dienstag gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 bei Tettnang entstand. Ein 79-jähriger BMW-Lenker war in Richtung Ravensburg unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 49 Jahre alte VW-Fahrer auf Höhe Bürgermoos verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr auf. Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden auf jeweils rund 5.000 Euro beziffert.

Kressbronn

Autofahrerin nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt - Unfall

Mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste am Dienstagmittag ein 26-jähriger Motorroller-Fahrer, nachdem er gegen 12.30 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 37-jährige Dacia-Lenkerin hatte an der Einmündung des Jahnwegs in den Riedweg dem von rechts kommenden Zweiradfahrer die Vorfahrt genommen. Der 26-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern, stürzte dabei auf die Straße und zog sich Blessuren zu. Am Roller entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

Meckenbeuren

Verkehrswidriger Radfahrer kollidiert mit Pkw

Verletzungen zog sich ein 19 Jahre alter Rennradfahrer zu, als er am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Bahnhofstraße mit einem VW zusammengestoßen ist. Der 74-jährige Pkw-Lenker wollte von einem Grundstück auf die Straße einfahren und übersah dabei den Radler, der verbotenerweise den Gehweg in falscher Richtung befuhr. In der Folge kam es zur Kollision, bei der sich der 19-Jährige eine Verletzung im Gesicht zuzog. An seinem Rennrad entstand rund 1.000 Euro, am VW etwa 3.000 Euro Sachschaden.

Kressbronn

Randalierer bedroht Mitbewohner

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 31-Jähriger, wegen dem am Dienstagabend gegen 20 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Polizei in die Argenstraße ausrücken mussten. Bewohner der Unterkunft hatten den Notruf gewählt, nachdem der Mann randaliert und mit einem Messer mehrere Personen bedroht haben soll. Der beim Eintreffen der Beamten vor der Unterkunft sitzende 31-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittler brachten ihn aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeiten in eine Fachklinik. Da er bei seiner Aktion eine Zimmertür mutwillig beschädigte, kommt auf ihn, neben einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Tettnang

Autofahrer will flüchten und legt sich mit der Polizei an

Weil er im Verdacht steht, alkoholisiert mit seinem Wagen gefahren zu sein und sich im Anschluss gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte, muss ein 59-jähriger Mann nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Beamten wollten den Pkw-Lenker gegen 21.30 Uhr in der Wangener Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Beim Erblicken der Polizeistreife beschleunigte der Mann deutlich, bog ab und fuhr zügig in eine Tiefgarage, wo er das Licht seines Wagens ausschaltete, ausstieg und offenbar versuchte wegzulaufen. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr und konfrontierten ihn mit dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Da er weder bereit war, seine Dokumente vorzuzeigen, noch einen Atemalkoholtest durchzuführen, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Gegen die Maßnahmen wehrte er sich mit aller Kraft, weshalb er nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu erwarten hat. Ob sich der 59-Jährige auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten muss, wird die Untersuchung der Blutprobe zeigen. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Polizisten.

Uhldingen-Mühlhofen

8-jähriger Radler gestürzt - ohne Helm unterwegs

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste am Dienstagmorgen ein 8 Jahre alter Bub, nachdem er gegen 8.15 Uhr im Reismühlenweg mit seinem Rad gestürzt war. Der Junge und sein Vater waren ohne Schutzhelm unterwegs, als der Junge bei abschüssiger Straße die Kontrolle über sein Rad verlor, ins Schleudern geriet und zu Fall kam. Dabei zog sich der 8-Jährige den ersten Erkenntnissen zufolge eine eher leichte Kopfverletzung zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Aufgrund der Ernstmeldung und einer offenbar kurzen Bewusstlosigkeit des Kindes war auch ein Rettungshubschrauber samt Notarzt im Einsatz.

Deisendorf

Zwei Verletzte bei Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf einer Apfelplantage im Katharinenweg wurden zwei Personen verletzt. Eine 59-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann standen im Korb einer selbstfahrenden Arbeitsbühne, um Arbeiten am Hagelschutznetz durchzuführen. Mutmaßlich aufgrund eines Bedienfehlers kippte das Fahrzeug bei Gefälle hangabwärts und stürzte um. Die Arbeitsbühnenführerin erlitt dabei schwere, ihr 31-jähriger Kollege leichte Verletzungen. Beide mussten von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell