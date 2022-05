Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Autoreifen zerstochen

Unbekannte Personen haben am Montag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr den Reifen eines Pkw zerstochen, der in der Josef-Wiest-Straße auf der Rückseite der Alb-Lauchert-Sporthalle abgestellt war. Die Eigentümerin bemerkte die Sachbeschädigung glücklicherweise vor Fahrtantritt. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Sigmaringen

WhatsApp Betrug

Unbekannte Täter haben am Montag eine 50-Jährige per WhatsApp angeschrieben und sich als ihre Tochter mit vermeintlich neuer Handynummer ausgegeben. Die Täter täuschten dabei eine Notlage der Tochter vor und brachten die 50-Jährige hierdurch dazu, eine angeblich dringende Rechnung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags zu begleichen. Am Folgetag stellten die Täter weitere Geldforderungen, der zwischenzeitlich durch die Frau verständigte Sohn kannte die Betrugsmasche jedoch, sodass ein weiterer Schaden abgewendet werden konnte. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass Sie auch tatsächlich von Ihren Angehörigen angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzen und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Landkreis Sigmaringen unter Tel. 07571/104-302.

Stetten am kalten Markt / Gammertingen

Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Falsche Polizeibeamte haben sich am Dienstagvormittag telefonisch bei einer 82-Jährigen in Stetten am kalten Markt und bei einem 87-Jährigen in Gammertingen gemeldet. Die Täter gaben sich bei den Telefonaten als angebliche Kriminalbeamte aus, die in der Nähe Einbrecher geschnappt hätten. Weil die vermeintlichen Einbrecher die Adressen der beiden Betroffenen bei sich gehabt haben sollen, müssten die angeblichen Polizeibeamten nun die Wertgegenstände der Senioren sichern und Bargeld aus Bankschließfächern auf ihre Echtheit hin überprüfen. In beiden Fällen konnte die Übergabe von Wertgegenständen und Bargeld verhindert werden. Die Polizei warnt dennoch weiterhin eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Die Polizei verlangt in keinem Fall Bargeld oder Wertgegenstände von Ihnen und befragt Sie niemals telefonisch zu Ihren Vermögenswerten. Legen Sie im Zweifelsfall auf und setzen Sie sich direkt mit ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle oder unter 110 mit dem Polizeinotruf in Verbindung. Auch dann, wenn die Täter Ihnen andere Anweisungen geben und versuchen, Sie unter Zeit- oder anderweitigen Druck zu versetzen. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Landkreis Sigmaringen unter Tel. 07571/104-302.

Pfullendorf

Abfall illegal entsorgt

Mit einem Bußgeld muss ein 61-Jähriger rechnen, der am Sonntagvormittag seinen Abfall und Schrott illegal in dem Schrottcontainer eines Unternehmens in der Überlinger Straße entsorgt hat. Im Rahmen der Ermittlungen richtete sich der Verdacht gegen den 61-Jährigen, der nun bei der Bußgeldstelle zur Anzeige gelangt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall bei Überholvorgang

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 8.15 Uhr auf der L 200 zwischen Denkingen und Straß bei einem Überholvorgang ereignet hat. Der 60-jährige Fahrer eines VW musste aus Richtung Straß kommend von der Fahrbahn nach rechts auf eine Grünfläche ausweichen, weil die 56-jährige Fahrerin eines Citroen in einem Kurvenbereich einen Traktor mit Anhänger überholte, offensichtlich ohne den gesamten Fahrbahnverlauf überblicken zu können. Als die 56-jährige Fahrerin den entgegenkommenden VW erkannte, versuchte sie noch vor dem Traktor einzuscheren, kollidierte hierbei jedoch mit der linken Fahrzeugfront der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, die Citroen-Lenkerin erwartet derweil eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Bingen

Polizeihund findet Vermissten

Nach einem Vermissten suchten am Dienstagnachmittag Einsatzkräfte des Polizeireviers Sigmaringen und der Polizeihundeführerstaffel. Nachdem das Fahrzeug des Mannes von einer Angehörigen, die sich zunächst selbst auf die Suche gemacht hatte, im Bereich Hornstein an einem Waldstück festgestellt wurde, setzten die Polizeihundeführer die Suche dort fort. Ein Polizeihund konnte die Fährte des Mannes, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, aufnehmen und die Einsatzkräfte zu dem Vermissten führen. Aufgrund von mutmaßlich selbst zugefügten Verletzungen kümmerten sich anschließend Rettungskräfte um den Mann.

