Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Bodenseecenter-Parkplatz in der Meistershofener Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte einen Seat Leon mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und daraufhin das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Teenager nach Diebstahl und Körperverletzung gestellt

Die Polizeiposten Langenargen ermittelt aktuell gegen zwei 14-Jährige, nachdem diese am Donnerstagabend auf dem Skaterplatz in der Maicher Straße negativ aufgefallen sind. Zeugenangaben zufolge nahmen die beiden einen auf dem Platz abgelegten Rucksack unberechtigt an sich und stahlen daraus eine Trinkflasche sowie ein Paar Fahrradhandschuhe. Später sollen die beiden einen Gleichaltrigen körperlich angegangen und auch dessen Rucksack durchwühlt haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten übergaben die Teenager an deren Eltern und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls ein.

Tettnang

Autofahrer übersieht überholendes Motorrad

Leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 49 Jahre alter Motorradfahrer, nachdem er am Donnerstag bei Holzhäusern in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der Zweiradfahrer fuhr hinter einem 72 Jahre alten Mitsubishi-Lenker in Richtung Tettnang. Als der Motorradfahrer den Vorausfahrenden überholte, setzte der Autofahrer unachtsam ebenfalls zum Überholmanöver an. Dabei kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge, woraufhin der 49-Jährige die Kontrolle über seine Kawasaki verlor und stürzte. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 500 Euro Sachschaden, am Motorrad, um das sich ein Abschleppdienst kümmerte, kann dieser noch nicht beziffert werden.

Überlingen / Billafingen

Polizei Überlingen klärt Einbruchsserie

Gegen zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, die im Verdacht stehen, an Einbrüchen im westlichen Bodenseekreis beteiligt gewesen zu sein, ermittelt aktuell die Polizei Überlingen. Durch umfangreiche Nachforschungen und akribische Spurensicherungsarbeit an den Tatorten gelang es den Beamten, den Verdacht gegen die beiden Männer nun zu erhärten. Demnach sollen der 19 Jahre alte Heranwachsende und dessen 20 Jahre alter Komplize für den Einbruch in eine Bäckerei Mitte Januar in Überlingen verantwortlich sein. Darüber hinaus steht der Jüngere, der mittlerweile zugab, an mehreren Taten beteiligt gewesen zu sein, im dringenden Tatverdacht, zwischen September vergangenen Jahres und Januar dreimal einen Lebensmittelautomaten in Billafingen aufgebrochen zu haben. Auch beim Einbruch in ein Überlinger Modegeschäft Mitte September gelang es den Ermittlern, Fingerabdrücke zu sichern, die, wie nun ein Gutachten zweifelsfrei bestätigte, dem 19-Jährigen zugeordnet werden konnten. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Überlingen

Missglücktes Überholmanöver endet mit Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen. Im zweispurigen Bereich, von Stockach kommend, setzte eine 40 Jahre alte Renault-Fahrerin zum Überholen eines Sattelzugs an. Auf Höhe des Lastwagens bemerkte sie, dass der zweispurige Bereich bald endet, und zog abrupt zurück auf die rechte Fahrspur. Bei der folgenden Kollision mit dem Gespann entstand an ihrem Renault rund 2.000 Euro, am Auflieger rund 1.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Deggenhausertal

Betrugsmasche: Falsches Gewinnversprechen

Der Masche einer angeblichen Glücksfee ist am Mittwoch ein 73 Jahre alter Mann zum Opfer gefallen. Telefonisch gab sich der Unbekannte als Mitarbeiter einer Lotterie aus und teilte dem Senior mit, dass er der glückliche Gewinner eines fünfstelligen Eurobetrags sei. Für die Auszahlung sei nur noch der Erwerb von Google-Play-Karten notwendig. Zunächst noch überglücklich über den in Aussicht gestellten Gewinn, tat er, was sein Gegenüber verlangte. Er besorgte die Wertkarten und übermittelte in einem weiteren Gespräch Codes im Wert von mehreren hundert Euro. Als der scheinbare Glücksbote weitere Forderungen stellte und der 73-Jährige erneut Karten erwerben wollte, rochen Verkäufer den Braten. Sie machten den Mann auf die hinlänglich bekannte Betrugsmasche aufmerksam, woraufhin dieser Anzeige erstattete. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder durch die Inaussichtstellung eines Gewinns blenden. Informationen rund um das Betrugsthema "Falsche Gewinnversprechen" finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Heiligenberg

Motorroller-Fahrer bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung der K 7767 zur L 201 erlitt ein 68-jähriger Motorroller-Fahrer Verletzungen. Eine 74-jährige Renault-Lenkerin bog von Unterrehna kommend nach links auf die Vorfahrtsstraße ein. Dabei übersah sie den aus Heiligenberger Richtung kommenden Zweiradfahrer. Dieser konnte eine Kollision nicht verhindern, prallte gegen den Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich noch nicht näher bekannte Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 2.500 Euro beziffert. Um den Kraftroller kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Überlingen

Teenagerin von Unbekanntem belästigt

Nachdem eine Jugendliche am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr an der Bushaltestelle "Gewerbegebiet" in der Lippertsreuter Straße von einem bislang unbekannten Mann belästigt wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Angaben der 14-Jährigen zufolge sei sie von dem etwa 50 Jahre alten Tatverdächtigen zunächst in ein Gespräch verwickelt worden. Im weiteren Verlauf habe sich der Mann unvermittelt angenähert und sie im Bereich des Kopfes geküsst. Die Jugendliche flüchtete umgehend und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Tatverdächtige wird als etwa 160 cm groß und füllig beschrieben. Er fiel durch seine kurzen Haare sowie ein braungebranntes, faltiges Gesicht auf und hatte eine ältere Mütze und darüber einen blauen Fahrradhelm auf. Unterwegs war der Tatverdächtige mit einem alten blauen Fahrrad. Er soll mit leiser hoher Stimme gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Der Teenagerin zufolge habe er nach Schweiß gerochen und offenbar zuvor Mülleimer nach Pfandflaschen durchsucht. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, die Polizei unter Tel. 07541/701-0 zu kontaktieren.

