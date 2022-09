Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.09.2022

Goslar (ots)

Wohnwagen in Brand

Goslar. Am frühen Freitagmorgen, gegen 00.50 Uhr, wird der Polizei der Brand eines abgestellten Wohnwagens in der Mittelstraße gemeldet. Das Feuer sprang zudem auf einen danebenstehenden Pkw über. Durch die Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung auf Wohngebäude und Garagen verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Ersten Ermittlungen zu Folge, befand sich der Wohnwagen schon ca. 1 Jahr in der Mittelstraße abgestellt. Der Eigentümer ist derzeit nicht bekannt und wird gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen. Die Brandursache ist noch unklar.

i.A. Holzhausen, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell