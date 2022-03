Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in der nördlichen Innenstadt - Tatverdächtiger festgenommen!

An der Steinstraße ist es gestern Vormittag (14. März) zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei Dortmunder wurden durch Messerstiche verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat um 9.25 Uhr in Höhe der Hausnummer 48. Laut erster Zeugenangaben war ein 37-jähriger Dortmunder auf der Steinstraße unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann entgegenkam und unvermittelt angriff. Mit einem Messer verletzte er den Dortmunder im Gesicht und an der Hand. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Leopoldstraße. Hier traf er auf einen 36-jährigen Dortmunder, den er ebenfalls mit dem Messer an der Hand verletzte. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 37-Jährigen zur weitergehenden Behandlung in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Am frühen Nachmittag (16.40 Uhr) erhielt das Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf Kenntnis von einer hilflosen Person am Rotthäuser Weg. Aufgrund der Aggressivität, die von dem alkoholisierten Mann ausging, begleitete die Polizei ihn in eine Klinik. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um den Tatverdächtigen der Körperverletzung handelt.

Der 27-jährige Dortmunder wurde festgenommen. Ein Haftbefehl wurde erlassen und vollstreckt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

