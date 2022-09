Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar, Samstag, den 17.09.2022

Goslar (ots)

Gewinnbetrug

Goslar.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag erhielt ein 86jähriger Goslarer einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt worden ist, dass er einen 5-stelligen Geldbetrag gewonnen habe. Die Übergabe des Geldes solle an der Haustür erfolgen, jedoch sei dazu der Erwerb von s.g. Google Play Karten im hohen 3-stelligen Euro-Bereich notwendig. An der Haustür sollte es dann zum Tausch kommen. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Austausch, die Polizei wurde frühzeitig infomiert.

WhatsApp-Betrug

Altenau.

Am Freitagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, meldete sich per WhatsApp-Nachricht eine unbekannte Person bei einer 59jährigen und gab sich als deren Sohn aus. Der vermeintliche Sohn bat um Überweisung einiger Rechnungsbeträge. Die 59jährige durchschaute schnell, dass es sich nicht um den Sohn handelte, und beendete den Kontakt. Ein Schaden entstand nicht.

An dieser Stelle ergeht nochmals der Hinweis auf vorbenannte Sachverhalte, dass gerade bei etwaigen Geldforderungen oder ungewöhnlichen Kontaktaufnahmen besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten ist.

Beleidigung

Goslar.

Am Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam der Rettungsdienst in der Marienburger Straße zum Einsatz, um einem 40jährigen Goslarer Hilfe zu leisten. Die weibliche Begleitung der Mannes war damit offenbar nicht einverstanden, sodass die Polizei zur Unterstützung des Rettungsdienstes angefordert wurde. Im weiteren Verlauf beleidigte die 44jährige Goslarerin die eingesetzten Beamten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Goslar.

Am Freitagnachmittag, zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr, parkte eine 78jährige Goslarerin ihren Pkw Mercedes-Benz C 180 auf dem Parkplatz des Penny Marktes in Oker. In dem genannten Zeitraum stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten Pkw und entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort.

Ladendiebstahl

Goslar.

Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte weibliche Personen eine Boutique der Goslarschen Höfe. Aus den Auslagen der Boutique entnahmen sie diverse Hosen und verstauten diese in einem mitgeführten Kinderwagen. Bei Verlassen des Geschäftes wurden sie von einer Angestellten angesprochen und flohen in der Folge Richtung Odermarkplatz. Den Kinderwagen samt Diebesgut ließen sie zurück.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

