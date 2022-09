Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 16.09.2022, in der Zeit von 14:45 - 16:00 Uhr, kam es auf der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld, in Höhe des Zellerfelder Friedhofes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein grauer Pkw, der in Fahrtrichtung Goslar geparkt wurde, augenscheinlich von einem vorbeifahrenden Kraftfahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unter Zurücklassung von eigenen Fahrzeugteilen unerlaubt vom Unfallort. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

i.A. Marks, PHK

