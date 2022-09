POL-GS: PK Bad Harzburg Pressemeldung vom 18.09.2022

Polizeiinspektion Goslar

Böschungsbrand

Am 17.09.2022, in der Zeit von 08.00 bis 08.30 Uhr, kam es in Bad Harzburg zu einem Böschungsbrand an einem Bahndamm. Das Feuer wurde im Bereich der Breiten Straße bemerkt und konnte durch die zügig eintreffende Bündheimer Feuerwehr gelöscht werden. Offensichtlich war dort ein Laubhaufen in Brand geraten. Es entstand kein Sachschaden. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Zeugen, welche Hinweise zur bisher unbekannten Entstehung des Feuers geben können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911 110.

Streitigkeiten eskalieren

Am Sonnabend, den 18.09.2022, gegen 08.30 Uhr, wurde die Polizei in den Bad Harzburger Ortsteil Bündheim gerufen. Offenbar waren dort Streitigkeiten in einer Familie ausgeufert. Der 43jährige, beschuldigte Bad Harzburger entwendete dabei ein Mobiltelefon einer 61jährigen Bad Harzburgerin. Aufgrund der von dem Opfer geschilderten Tatumstände muss sich der Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren gleich zu mehreren Straftaten nach dem StGB stellen. Der namentlich bekannte Beschuldigte wurde zu einem späteren Zeitpunkt durch die Polizei im Bad Harzburger Stadtgebiet festgestellt. Das von ihm entwendete Handy konnte sichergestellt werden.

