Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Tödlicher Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrerin von Pkw erfasst

Ostercappeln (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10:44 Uhr, befuhr eine 85-jährige Frau aus Ostercappeln den Radweg der Venner Straße in Richtung Schwagstorf. Die Seniorin beabsichtigte mit ihrem Pedelec vom Radweg nach links in die Driehauser Feldstraße abzubiegen. Dabei übersah sie die Bevorrechtigung einer 29-jährigen Frau aus Bohmte, die mit ihrem VW Touran ebenfalls in Richtung Schwagstorf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec. Die 85-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Osnabrück geflogen. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Die 29-Jährige erlitt einen Schock. Die Polizei Bohmte wurde bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls vom Zentralen Verkehrsdienst aus Osnabrück unterstützt. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Venner Straße mehrere Stunden voll gesperrt.

