Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugin zu Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Wilhelmshaven gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, den 18.09.2021, um 06:33 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Motorradfahrer in der Knorrstraße. Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die Pressemitteilung ist hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5024048 Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen zu dem Vorfall eine wichtige Zeugin. Es soll sich um eine Mitarbeiterin eines Hilfs- bzw. Pflegedienstes handeln. Sie soll sowohl Zeugin des Unfalls als auch Ersthelferin gewesen sein. Die Zeugin oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

