Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zwei Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Goslar (ots)

Ein weißer VW Up wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Okerstraße 26b beschädigt.

Der Halter hatte seinen Pkw am Montag, gegen 19.30 Uhr, zum Parken abgestellt. Am Dienstag stellte er dann gegen 10.30 Uhr eine Delle sowie Lackkratzer am vorderen linken Kotflügel fest. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum möglichen Verursacher nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Auf dem Marktkauf-Parkplatz in Baßgeige beschädigte am 14.03.2023 ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der dritten Parkreihe abgestellten schwarzen Ford Focus und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 17.20 Uhr hatte der Halter seinen Pkw abgestellt und musste 10 Minuten später bei seiner Rückkehr feststellen, dass der hintere linke Kotflügel sowie die Stoßstange seines Fahrzeugs Beschädigungen aufwies. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell