Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.03.23

Goslar (ots)

Seesen

In der Zeit vom 11.03.23, 16.00 Uhr, bis zum 13.03.23, 11:30 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter ein Vorderrad von einem Audi A 4 in der Kirchstraße in Rhüden entwendet. Das Fahrzeug wurde hierzu aufgebockt und das Rad anschließend demontiert. Es blieb bei einem Rad. Es wird vermutet, dass der Täter gestört wurde und seine Tat nicht fortführen konnte. Sachschaden ca. 200,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 05381 / 944-0.

Seesen

Am 13.03.23 wird gegen 14:40 Uhr dem PK Seesen durch eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin ein umgestürzter Baum auf der Fahrbahn der K 65 zwischen Münchehof und Gittelde gemeldet. Der Baum versperre die gesamte Fahrbahn, es sei schon zu gefährlichen Situationen gekommen. Die Gefahrenstelle wurde zunächst abgesichert, der Baum nachfolgend von der Straßenmeisterei fachgerecht zerkleinert und entfernt. Vor Ort kann durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass der gekippte Baum sowie zwei weitere, noch stehende Bäume, durch eine zur Zeit unbekannte Person angesägt wurden. Dies führte zum Umsturz des Baumes. Ein Ermittlungsverfahren bzgl. einer Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. In Rücksprache mit Stadt und Bauhof Seesen wurden die beiden ebenfalls angesägten, noch stehenden Bäume, zur Gefahrenabwehr fachgerecht gefällt.

Seesen

Am 13.03.23, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Hochstraße in Seesen auf Höhe Hausnummer 19 zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Seesener parkte ein und verließ seinen Pkw. Aufgrund mangelnder Sicherung gegen ein Wegrollen und des dortigen Gefälles machte sich der Pkw selbstständig und rollte gegen einen anderen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell