POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz: Verkehrsunfalflucht

Goslar (ots) - Betrugsversuch durch Schockanruf Am 10.03.2023 erhält eine 83-jährige, in Clausthal-Zellerfeld wohnhafte Bürgerin, einen Schockanruf durch einen bislang unbekannten männlichen Täter. In dem Telefongespräch, welches auf ihrem Mobiltelefon eingegangen ist, wird sie dazu aufgefordert 80 000 Euro zu zahlen. Inhaltlich schildert der Täter in dem ...

