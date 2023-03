Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.03.2023

Goslar (ots)

Vermisste Alla S. tot aufgefunden

Bezug:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5459751

Am 11.03.2023, gegen 12.30 Uhr, entdeckten Wanderer in der Verlängerung der Kurhausstr., 38667 Bad Harzburg, in einem schwer zugänglichen Verlauf des Riefenbachs, eine im Wasser treibende weibliche Person, die augenscheinlich bereits verstorben schien.

Aufgrund des unwegsamen Geländes dauerte die Bergung der Person bis gegen 14.15 Uhr.

Beamte der Polizei aus Goslar übernahmen die ersten Ermittlungen zur Todesursache und beschlagnahmten den Leichnam.

Aufgrund der ersten Ermittlungen vor Ort kann zum jetzigen Zeitpunkt sicher bestätigt werden, dass es sich bei dem Leichnam um die seit dem 07.03.2023 vermisste 48- jährige Alla S. aus Bad Harzburg handelt.

Abschließende Aussagen zu den Umständen ihres Todes können erst in der kommenden Woche in enger Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Braunschweig erfolgen.

Es wird nachberichtet.

-Lüdke, KHK-

