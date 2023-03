Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfälle mit Verletzten auf schneeglatten Straßen

Auf der Strecke zwischen Liebenburg und Neuenkirchen kollidierte der Fahrer eines Renault mit einem Baum und erlitt dabei Verletzungen.

Der 25-jährige Mann war am Donnerstag, gegen 5.30 Uhr, von Liebenburg kommend in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und touchierte dort einen Baum.

Hierbei zog sich der Fahrer Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum in Goslar zugeführt. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

Ein weiterer Unfall auf schneeglatter Fahrbahn ereignete sich am Donnerstag, gegen 7.40 Uhr, auf der Kreisstraße 85 zwischen Wehre und Weddingen.

Ein 29-jähriger Mann kam mit seinem Mercedes aufgrund Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. In einer Rechtskurve stieß er dann mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 21-jährigen Frau zusammen. Beide Unfallbeteiligte zogen sich Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser verbracht. Die K 85 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge bis 10 Uhr gesperrt werden.

Bad Harzburg

-Absuche nach vermisster Alla S. verlief ergebnislos

Die am gestrigen Nachmittag durchgeführte Absuche eines Waldstücks am Breitenberg in Bad Harzburg verlief ohne Ergebnis.

Bei der Absuche waren über 80 Einsatzkräfte beteiligt, die bei schwierigen Geländebedingungen und ungünstiger Witterung stundenlang nach der 48-Jährigen gesucht hatten.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine weitere Absuche dieses Bereichs mit Hilfe von Spezialhunden der Polizei, die zu diesem Zweck aus ganz Niedersachsen zusammengezogen werden. Diese Suche ist für die kommende Woche geplant.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Gesuchte an einem anderen Ort befindet, laufen die Ermittlungen ungeachtet dessen in der Hoffnung weiter, Alla S. doch noch lebend anzutreffen.

