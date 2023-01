Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Kurve geschnitten

Am Montag streiften sich zwei Fahrzeuge auf der L241 bei Blaubeuren.

Gegen 15 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit einem Laster von Gerhausen in Richtung Beiningen. In einer Linkskurve kam ihm eine 82-Jährige mit einem Mercedes entgegen. Die Fahrzeuge streiften sich. Dadurch entstand am Auto der Frau ein Schaden an der Stoßstange. Der Laster blieb unbeschädigt. Es ist unklar, wer von den beiden in der Kurve nicht weit genug rechts fuhr. Der Polizei Blaubeuren (Tel. 07344/96350) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Zeugen, die den Unfall beobachteten, sich zu melden. Den Schaden am Mercedes schätzt sie auf 2.500 Euro.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei warnt davor, Kurven zu schneiden und die eigene Spur zu verlassen. Auch bei vermeintlich freien Straßen drohen Gefahren. Deshalb fordert die Straßenverkehrsordnung, möglichst weit rechts zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

