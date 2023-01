Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger angefahren

Am Montag erlitt ein Fußgänger bei einem Unfall in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr bog eine 36-Jährige mit einem Toyota von einem Parkplatz in die Blaubeurer Straße ein. An der Einmündung hielt die Frau zunächst an. Sie beobachtete den Verkehr, der von links aus Richtung Ulm kam. Zeitgleich querte ein Fußgänger ordnungsgemäß die Einmündung vor dem Auto der Frau von rechts nach links. Den übersah die 36-Jährige beim Einfahren und es kam zum Unfall. Der 55-jährige Fußgänger erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei Ulm ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Den Schaden am Toyota schätzt sie auf 500 Euro.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Langsam zu fahren allein reicht nicht, um einen Unfall zu vermeiden. Immer muss auch der Fahrer aufmerksam sein. Gerade beim Einfahren in Straßen, weil auf den Gehwegen Fußgänger unterwegs sind. Damit alle sicher ankommen.

++++0100847 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell