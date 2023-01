Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen, Schelklingen - Einbrecher machen Beute

Zwischen Sonntag und Montag schlugen Einbrecher in Ehingen und Schelklingen zu.

Ulm (ots)

In Schaiblishausen gelangte von Sonntag auf Montag ein Einbrecher in ein Gebäude in der St.-Mang-Straße. Dort hebelte er im Erdgeschoss ein Fenster auf. Im Innern durchwühlte er mehrere Büros und fand Bargeld. Damit flüchtete er unerkannt. Vermutlich derselbe Täter hebelte ebenfalls in der St.-Mang-Straße das Fenster einer Garage auf. Ein Behältnis mit Schrauben fiel zu Boden und verursachte wohl Lärm. Das hielt ihn womöglich davon ab, in die Garage einzusteigen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montag im Laufe des späten Nachmittags in Schmiechen in der Hauptstraße. Der Einbrecher hebelte eine Terrassentür auf. Hier wurde der Unbekannte wohl auch gestört. Bargeld und einen Laptop ließ er zurück. Durch eine Tür im Keller flüchtete er ins Freie und verschwand. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen nach den Einbrechern aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 0102408 0098452 0099064 (TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell