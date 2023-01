POL-OH: Presserelevantes Ereignis am 10./11.01.2023 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Osthessen (ots) - Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg FD Alleinunfall Fulda. Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (09.01.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7:30 Uhr die L3143 von Kämmerzell kommend in Richtung Fulda. In einer Kurve in Höhe KM 4,0 verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das ...

